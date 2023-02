Vittoria (RG). Scontro tra auto e moto: muore giovane di 28 anni. Ad agosto si sarebbe dovuto sposare

La vittima, un giovane di 28 anni che ad agosto si doveva sposare, dopo il violento scontro con un’auto finisce in una scarpata

Incidente mortale nel Ragusano, a perdere la vita un giovane centauro. È accaduto intorno alle 12 di oggi su un ponticciolo del fiume Ippari della strada provinciale 18 alla periferia di Vittoria. La vittima è Gaudenzio Fortunato, 28 anni di Vittoria, con la passione per le moto, che lavorava nel settore edile e si doveva sposare il prossimo mese di agosto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della sua Yamaha, quando, ma le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, nell’abbordare una curva la sua moto si è scontrato con una Fiat Multipla che procedeva in senso opposto. Nel violentissimo scontro il giovane è stato disarcionato dalla moto ed dopo un volo di 15 metri è caduto in una scarpata che delimita la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli uomini del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri della locale Compagnia. La provinciale è rimasta chiusa al transito causando forti rallentamenti nel traffico veicolare. I mezzi sono stati sequestrati per ricostruire la dinamica del sinistro.