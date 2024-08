Vittoria (RG). Tragico scontro tra auto e moto: muore il 18enne Kevin Nicosia 

Era alla guida della sua moto quando si è scontrata con un’auto: inutili i soccorsi

Foto Franco Assenza

L’incidente si è verificato nella tarda serata di martedì 27 agosto, sulla strada tra Acate e Vittoria, all’altezza dell’intersezione con la circonvallazione di Vittoria (ex strada statale 115), in territorio di Ragusa. La vittima è un giovane di Vittoria, Kevin Nicosia, di 18 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava su una moto Honda, quando, per cause in corso di accertamento, e si è scontato con una Lancia Y 10 condotta da una donna. Nell’impatto moto violento il 18enne è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono arrivati gli uomini del 118 che nulla hanno potuto fare per il giovane se non costarne il decesso. I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia municipale di Vittoria.