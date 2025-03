Vittoria (RG). Tragico scontro tra un camion e un’auto: perde un giovane di 25 anni 

Una tragedia si è consumata alle prime luci el giorno: un giovane è morto in un terribile incidente stradale

E’ accaduto intorno alle 7 di questa mattina sulla strada statale Alcerito che conduce dalla zona del mercato di Vittoria verso il mare. La vittima è Giovanni Milazzo di 25 anni, originario del luogo. Secondo una prima ricostruzione il giovane viaggiava in direzione Scoglitti a bordo di una Peugeot furgonata, quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un camion che proveniva dalla direzione opposta.

L'impatto è stato violentissimo e il giovane sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi, che nulla hanno potuto fare per il 25enne se non costatarne il decesso. I rilievi di rito sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale di Vittoria.