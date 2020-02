Vittoria (RG). Traliccio cade su 3 operai: muore un elettricista 31enne che lascia moglie e figlioletta. Feriti i due colleghi

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, un giovane elettricista è morto e due colleghi sono rimasti feriti

È accaduto intorno alle 14.00 in zona Forcone, strada provinciale 68 per Pedalino, in territorio di Vittoria, in provincia di Ragusa. La vittima è Saverio Gilestro, elettricista di 31 anni. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava lavorando insieme a due colleghi per conto di una ditta che ha ha sede legale ad Agrigento, a delle manutenzioni elettriche, quando un palo sul quale stavano lavorando è caduto colpendo i tre operai.

Il 31enne purtroppo è deceduto pare colpito dai fili, mentre i due colleghi sono rimasti feriti e poi soccorsi e trasferiti al pronto soccorso dell’Ospedale Guzzardi di Vittoria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria per raccogliere le prime informazioni, mentre i rilievi sono stati eseguiti dallo Spresal. La procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta.

Gilestro lascia la moglie e un bimba di appena sei mesi.