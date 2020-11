Vittoria (RG). Treno travolge un bus rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello – VIDEO

Un bus di linea è stato travolto da Minuetto Diesel di Trenitalia in un passaggio a livello custodito con le sbarre, a causa della lunga coda che si era formata per i controlli dovuti allo stato di “zona rossa” che da oggi è scattata a Vittoria

È accaduto intorno alle 9 di oggi nel passaggio a livello che si trova all’ingresso di Vittoria vicino alla rotatoria Fontana della Pace. Secondo una prima ricostruzione, un pullman stava attraversando i binari mentre le sbarre si sono abbassate, bloccando il grosso mezzo. Poco dopo è sopraggiunto il treno che non è riuscito a fermarsi in tempo ed ha travolto il bus. Fortunatamente l’autista, che è rimasto lievemente ferito, è riuscito a far scendere in tempo tutti i passeggeri evitando il peggio.

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta che è condotta dagli agenti della Polizia ferroviaria: le attenzioni sono sul rispetto delle segnalazioni relative al passaggio del treno. Gli inquirenti stanno valutando se il semaforo era in funzione oppure c’è stata una leggerezza da parte dell’autista del pullman.

Sul posto sono arrivati Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri e personale del 118.