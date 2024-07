Vladimir Putin: “Un cessate il fuoco è impossibile senza la smilitarizzazione dell’Ucraina”

“Dobbiamo assicurarci che la parte avversa accetti di compiere passi che siano irreversibili e accettabili per la Federazione Russa” e tra questi ci deve essere “la smilitarizzazione”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa a margine del vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai ad Astana, in Kazakhstan, come riporta l’agenzia di stampa statale russa Tass, aggiungendo che “un cessate il fuoco senza raggiungere questo accordo è impossibile”. Secondo il presidente russo Kiev “non può controllare tutte le sue formazioni armate perché ci sono presumibilmente alcune che non obbediscono alle autorità centrali”.

Per il capo del Cremlino, Mosca “non può semplicemente dichiarare un cessate il fuoco nella speranza che l’altra parte faccia qualche passo positivo. Non possiamo permettere che il nemico usi questo cessate il fuoco per migliorare la sua situazione, per armarsi, per completare il suo esercito con l’aiuto della mobilitazione forzata e per essere pronto a continuare il conflitto armato”.