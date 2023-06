Voleva trascorrere il weekend al mare: Giuseppe muore nel sonno a soli 39 anni colto da malore improvviso

Si era recato a Maratea per trascorrere qualche giorno di relax, ma un malore improvviso ha stroncato la sua vita ad appena 39 anni



Il dramma si è consumato nella località balneare di Maratea, in Basilicata. La vittima è Giuseppe Amato morto a soli 39 anni a causa di malore improvviso. L’uomo che lavorava in una multisala a Marcianise in provincia di Caserta, venerdì sera era partito per trascorrere il fine settimana a Maratea, località da lui definita come il luogo del suo cuore. Ma nella notte tra venerdì e sabato mentre dormiva, è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi, quando i rianimatori hanno provato a salvarlo, il suo cuore aveva già cessato di battere.

Un dramma per la comunità di Marcianise dove Giuseppe era molto conosciuto ed apprezzato. Gli amici lo ricordano con un giovane gentile con tutti, brillante e dotato di grande intuizione.