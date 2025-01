Von der Leyen colpita da grave polmonite: annullati impegni per 2 settimane inclusi discorso  a Lisbona e viaggio a Danzica

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata colpita da una grave forma di polmonite e fino a metà gennaio non sarà in grado di essere presente agli impegni già in agenda

Lo ha reso noto il portavoce della Commissione Europea, Stefan de Keersmaecker. Lo stop della presidente arriva in un momento particolarmente delicato in vista dell’insediamento di Donald Trump e con le incognite sulle sue prime mosse da presidente Usa, che ha già annunciato politiche Maga (Make America great again).

La 66eanne von der Leyen, è stata costretta a cancellare tutti gli impegni previsti nelle prime due settimane di gennaio, incluso il consueto viaggio del Collegio dei Commissari nel Paese alla presidenza di turno del Consiglio Ue, la Polonia, segno che la forma di polmonite è abbastanza aggressiva. I suoi collaboratori hanno assicurato che la presidente, sta comunque svolgendo le proprie mansioni da Hannover e resta in stretto contatto con il proprio team.

Il portavoce dell’esecutivo comunitario, Stefan de Keersmaeker, che ha sottolineato a causa della “grave polmonite”, sono stati cancellati alcuni appuntamenti tra cui un discorso a Lisbona e il viaggio a Danzica. La visita in Polonia dei Commissari era prevista per il 9 e 10 gennaio ed è slittata per tutto il Collegio. Von der Leyen non era già prevista oggi alla cerimonia di inaugurazione della presidenza polacca a Varsavia, con il premier Donald Tusk, dove è atteso invece il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa.