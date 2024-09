Von der Leyen presenta nuova commissione Ue: Fitto vicepresidente esecutivo. Ecco tutte le nomine

“L’intero collegio è impegnato sulla competitività, la decarbonizzazione e la digitalizzazione”

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Strasburgo, presentando la sua nuova squadra di commissari e indicando la volontà di seguire “le raccomandazioni del rapporto Draghi” per un’Europa “più fluida, più interconnessa, più coordinata nelle sue diverse politiche”.

La composizione dell’esecutivo dell’Unione Europa è stata al centro di una lunga trattativa, avviata dopo le elezioni di giugno e dopo tutte le polemiche, Raffaele Fitto è uno dei sei vicepresidenti esecutivi ed avrà il portafoglio “Coesione e riforme”.

Sono sei le vicepresidenze esecutive proposte da Ursula von der Leyen per la nuova Commissione. I sei ruoli apicali spetteranno alla spagnola Teresa Ribera, alla finlandese Henna Virkkunen, al francese Stéphane Séjourné, alla estone Kaja Kallas, alla romena Roxana Minzatu e come detto all’italiano Raffale Fitto.

– Henna Virkkunen (Finlandia): Commissaria alla Sicurezza e alla Sovranità tecnologica

– Teresa Ribera (Spagna): Commissaria per la Concorrenza

– Raffaele Fitto (Italia): vice presidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme

– Roxana Minzatu (Romania): Commissaria responsabile per i talenti e le

competenze

– Stéphane Séjourné (Francia): Commissario per la Strategia Industriale

Questi i commissari e le commissarie

– Maroš Šefčovič (Slovacchia): Commissario per il Commercio

– Andrius Kubilius (Lituania): Commissario per la Difesa e lo Spazio

– Piotr Serafin (Polonia): Commissario per il Budget

– Magnus Brunner (Austria): Commissario agli Affari interni e alle migrazioni

– Wopke Hoekstre (Olanda), commissario uscente per il Clima, continuerà a mantenere il portafoglio per l’Azione climatica anche nel prossimo collegio dei commissari

– Oliver Varhelyi (Ungheria): Commissario alla Salute e al benessere animale (in precedenza era Commissario all’Allargamento)

– Valdis Dombrovskis (Lettonia): Commissario all’Economia e alla semplificazione

– Dan Jorgensen (Danimarca): Commissario all’Energia