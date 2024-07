Von der Leyen sul filo del rasoio: oggi si vota il suo bis che non è per nulla scontato

“E’ essenziale che il centro democratico in Europa regga. Ma se questo centro deve reggere, deve essere all’altezza delle preoccupazioni e delle sfide che i cittadini devono affrontare”

E’ quanto si legge nelle linee guida politiche di Ursula von der Leyen, che fanno trapelare la preoccupazione che tra i 401 che sulla carta la voteranno ci sono oltre 40 franchi tiratori che la affosserebbero. La presidente uscent sottolinea: “la scelta migliore è l’Europa. La scelta di affrontare da soli il mondo incerto che ci circonda. Oppure unire le nostre società e unirci intorno ai nostri valori. Una scelta per far prevalere gli estremisti e gli acquiescenti. O di garantire che le nostre forze democratiche rimangano forti”.

Von der Leyen assicura che si impegnerà a mantenere la rotta sul Green Deal europeo e intende lanciare un piano per l’industria pulita nei primi 100 giorni del mandato. Un punto che piace ai verdi ma che allontana i voti di Ecr di Meloni. Inoltre nelle linee guida sui prossimi cinque anni di mandato pubblicate prima del dibattito in Aula al Parlamento europeo si legge: “Questo preparerà la strada verso l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 90% per il 2040, che proporremo di inserire nella nostra legge europea sul clima.

Von der Leyen oggi alle 9 si rivolgerà ai 720 eurodeputati per ottenere la fiducia per un secondo mandato alla guida della Commissione europea. Il suo discorso sarà trasmesso in diretta, poi intorno alle 11 i lavori saranno sospesi e si riprenderà alle 13 con la votazione.

Per essere eletta, la presidente dovrà ottenere almeno 361 voti e sulla carta ne ha 401, la somma di Ppe, S&D e Renew, ma si stima un tasso di franchi tiratori pari al 10-15%. Fondamentali saranno i Verdi/Ale, che hanno dato ampi segnali di disponibilità a votare la ‘madre’ del Green Deal. Ufficialmente, comunque, gli ecologisti decideranno solo oggi, sulla base delle linee guida e di cosa dirà von der Leyen.