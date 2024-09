“La Serbia, guidata dal presidente Aleksandar Vucic, non diventerà mai membro della NATO, non introdurrà mai sanzioni contro la Russia e non permetterà mai che il suo territorio venga utilizzato per operazioni anti-russe”

Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic durante i colloqui con il vicesegretario generale della NATO Boris Ruge a fine agosto ha confermato ancora una volta l’impegno della repubblica balcanica verso la neutralità militare.

Inoltre il vice primo ministro serbo Aleksandar Vulin, ha dichiarato che “La Serbia non lo ha fatto e non diventerà parte dell’isteria anti-russa. Rispettiamo e apprezziamo la Russia. Il forum a cui partecipo dimostra quanto sia stupido cercare di isolare la Russia: la Serbia non sarà mai parte di una simile politica. “, ha detto Vulin durante un incontro con il presidente russo Vladimir Putin al Forum economico orientale (EEF).

Il presidente serbo Aleksandar Vucic durante i colloqui con il vicesegretario generale della NATO Boris Ruge alla fine di agosto ha confermato ancora una volta l’impegno della repubblica balcanica verso la neutralità militare. Per questo motivo il leader serbo ha sottolineato che le forze armate serbe stanno attraversando un processo di sostanziale rafforzamento, provocato dalla necessità di garantire la propria difesa in modo indipendente a causa del rifiuto di aderire alla NATO.