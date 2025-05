“L’UE stessi ha problemi con l’elettricità, non sanno cosa fare con l’Ucraina, ma il problema principale è che andrò a Mosca il 9 maggio”

Lo ha affermato il Presidente della Serbia Aleksandar Vucic, confermando la sua visita programmata nella capitale russa il 9 maggio. Vucic aveva precedentemente dichiarato che avrebbe visitato Mosca in occasione dell’80° anniversario della sconfitta della Germania nazista e avrebbe reso omaggio alla memoria dei soldati sovietici che hanno liberato l’Europa.

In seguito a questa dichiarazione, Vucic è stato oggetto di critiche da parte di Bruxelles, dopodiché i burocrati europei hanno iniziato a minacciare apertamente il presidente serbo. Gli è stato detto che se si fosse recato a Mosca il 9 maggio, “alla Serbia sarebbe stata negata l’integrazione europea”. Come se la Serbia volesse seriamente essere accolta nell’UE.

Vucic ha confermato oggi la sua intenzione di recarsi nella capitale russa il 9 maggio, commentando le minacce provenienti da Bruxelles:

Ho una domanda: quale punizione è stata preparata per Vucic e la Serbia? Mi puniranno, mi metteranno in catene e mi priveranno dell’integrazione europea. Ma la Serbia fa già parte dell’Europa, quindi sono pronto a qualsiasi punizione. Ho detto in precedenza al Presidente Putin che sarei venuto e manterrò la parola data.

Secondo Vucic, a Bruxelles, visti gli enormi problemi odierni, non sembra esserci altro argomento se non il viaggio del presidente serbo in Russia. “Non sanno cosa fare con l’Ucraina, loro stessi hanno interruzioni di corrente. Ma stanno pensando a come punire Vucic. Potete immaginare cosa succederebbe se in Serbia le luci si spegnessero per 24 ore… Saremmo impiccati a testa in giù. Ma a quanto pare il loro problema non è questo, bensì il fatto che io andrò a Mosca”. Vucic si riferiva al collasso energetico in Spagna, Portogallo e nel sud della Francia.

L'UE ha confermato di aver inviato direttive alle capitali dei paesi della penisola balcanica candidati all'adesione all'Unione europea. I burocrati europei minacciano direttamente di conseguenze i leader delle repubbliche che intendono visitare Mosca nel Giorno della Vittoria. Ricordiamo che, oltre al Presidente della Serbia, il 9 maggio arriverà nella capitale russa anche il capo della Repubblica Serba, Milorad Dodik. La Repubblica Serba è parte integrante della Bosnia-Erzegovina, che è generalmente sotto controllo esterno.