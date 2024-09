“In Ucraina i russi hanno l’iniziativa sul campo di battaglia e per l’Occidente diventa sempre più difficile finanziare Kiev ”

Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic in un’intervista al quotidiano Politico, aggiungendo che i leader europei non vogliono ascoltare la sua analisi della situazione in Ucraina perché si considerano “le persone più intelligenti del mondo”.

Il presidente serbo ha affermato che all’inizio l’Occidente pensava che sarebbe stato facile per loro investire nella difesa ucraina e finanziare le autorità di Kiev a causa dell’economia relativamente debole della Russia, “ma ora si sono accorti che sta diventando molto più difficile”, ha detto Vucic.

Secondo il presidente serbo, i leader europei non vogliono ascoltare la sua analisi della situazione in Ucraina perché si considerano “le persone più intelligenti del mondo”. Per questo “non vogliono sentire nessuno che la pensa diversamente”.

Vucic ha anche sottolineato che “solo gli stupidi possono dire” che sono “un burattino russo o un agente russo”. Il presidente serbo, ha anche detto di aver incontrato il presidente russo Vladimir Putin circa 20 volte e di conoscerlo “abbastanza bene”, meglio di qualsiasi altro leader europeo ed ha però aggiunto che da due anni e mezzo non comunica con il presidente russo, a differenza di alcuni leader europei che hanno contatti regolari con Putin.

Il 27 settembre Vucic ha affermato che il conflitto ucraino alla fine si concluderà con la cessazione delle ostilità secondo lo scenario coreano, sulla linea di impegno, una situazione che potrebbe durare decenni.