Wagner in Africa: “Stendardo Vittoria sovietica issato all’aeroporto di Bangui, ex base militare francese”

La Russia continua ad espandersi in Africa tramite la Wagner e la compagnia militare privata di Prigozhin non ne fa mistero: russi dove fino a pochi mesi fa erano i francesi

Francia (e occidente) sempre meno presente in Africa, a favore di Russia e Cina. “Il 9 maggio, in occasione della celebrazione del Giorno della Vittoria, lo stendardo della Vittoria è stato issato all’aeroporto di Bangui in Africa centrale. ㅤQuesto evento è caratterizzato dal fatto che fino a dicembre 2022 in questo luogo si trovava una base militare francese”.

Lo ha scritto oggi l’ufficio stampa della Wagner, la compagnia militare privata russa di Prigozhin, specificando che dopo il ritiro del contingente francese dalla capitale della Repubblica Centrafricana, la base dell’aeroporto è passata alle unità dell’esercito nazionale FACA – Forze armate centrafricane -, “addestrate sotto la guida di istruttori russi” della Wagner.

“L’innalzamento della bandiera è un simbolo di solidarietà tra la Repubblica Centrafricana e la Russia”, hanno commentato dalla compagnia di Prigozhin. Praticamente ammessione neppure velata di fare gli interessi della Russia e quindi del Cremlino.