Wagner (Russia): “Tutti gli edifici amministrativi di Bakhmut sotto il nostro controllo, ucraini nell’area occidentale”

I combattenti della PMC “Wagner” sono al mercato centrale di Bakhmut ed avrebbero ormai conquistato lo stadio Metallurg: “legalmente la città è nostra. Il nemico è concentrato a ovest”

ㅤ”Al momento, tutti gli edifici amministrativi della città sono stati presi, legalmente la città è nostra. Il nemico è concentrato a ovest: i “Wagneriti” stanno spingendo attraverso le difese nemiche dal centro a ovest”, scrive oggi l’ufficio stampa della compagnia militare privata di Yevgeny Prigozhin, che in prima persona ha parlato della situazione sul fronte del “tritacarne”, come lui ha ribattezzato Bakhmut.

“Il nemico non va da nessuna parte. Hanno organizzato la difesa all’interno della città, prima su rotaia, poi nell’area dei grattacieli nel quartiere occidentale della città”. Commenta così Prigozhin, confermando quindi che gli ucraini non danno segni di ritirata: “espelleremo completamente tutti fino all’ultimo. Indubbiamente si difenderanno nell’area di Chasov Yar e alla periferia di Bakhmut. Pertanto, per il momento, penso che non si parli di alcuna offensiva”.

Giusto ieri il presidente Volodymyr Zelensky dalla Polonia aveva affermato che le forze ucraine si ritireranno da Bakhmut per evitare l’accerchiamento, se necessario, ma”al momento non questa opzione non è nei loro piani”.

Bombe termobariche lanciate da TOS-1A “Solntsepyok” distruggono posizioni ucraine nell’area di Komarovka a Bakhmut

Stando alle ultime informazioni, la Wagner avrebbe preso il controllo dello stadio Metallurg e dell’hotel Bakhmut, negli immediati dintorni sono ancora in corso combattimenti.

Prigozhin ha infine sottolineato che per mantenere “dinamiche positive” su Bakhmut, bisogna proteggere in modo affidabile i fianchi e disporre di una scorta costante di munizioni. Evidente riferimento alle polemiche tra la Wagner ed il comando russo degli ultimi mesi.