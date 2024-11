Wall Street Journal: Biden non ha più tempo per spendere i fondi già stanziati per l’Ucraina

Biden ieri ha chiesto al congresso di approvare altri 24 miliardi per aiuti militari a Kiev, ma in realtà non ha abbastanza tempo a disposizione per utilizzare i miliardi di dollari che il Congresso ha già autorizzato per armare l’Ucraina

Lo scrive il Wall Street Journal, citando quanto affermato da funzionari statunitensi e del Congresso. Il rischio, anzi la certezza e che questi soldi saranno lasciati nelle mani del presidente eletto Donald Trump, chedovrà decisione su cosa fare con il denaro rimanente.

L’amministrazione Biden ha ancora più di 6,5 miliardi di dollari rimasti in quella che è nota come drawdown authority, che consente al Dipartimento della Difesa di trasferire armi ed equipaggiamento all’Ucraina dalle sue stesse scorte, hanno affermato funzionari statunitensi. Il Pentagono ha raggiunto il limite delle armi che può inviare all’Ucraina ogni mese senza compromettere la propria capacità di combattimento, tuttavia, e sta affrontando sfide logistiche per far arrivare le armi alle forze di Kiev, hanno affermato.

Gli Stati Uniti dovrebbero spedire armi per un valore di oltre 110 milioni di dollari al giorno, o poco meno di 3 miliardi di dollari a dicembre e gennaio, per spendere i fondi rimanenti in tempo. “Direi che è impossibile”, ha detto un funzionario del Congresso. Ciò che Trump deciderà di fare con i soldi rimanenti avrà implicazioni per il campo di battaglia e potrebbe aiutare a determinare quanta influenza Kiev avrà in potenziali negoziati di pace con la Russia.