Wall Street Journal: Finlandia in allarme, Mosca sta costruendo basi e infrastrutture militari al confine

“Nella città russa di Petrozavodsk, a circa 100 miglia a est del confine con la Finlandia, gli ingegneri militari russi stanno ampliando le basi dell’esercito dove il Cremlino intende creare un nuovo quartier generale dell’esercito per supervisionare decine di migliaia di truppe nei prossimi anni”

Lo scrive oggi il quotidiano conservatore statunitense Wall Street Journal, aggiungendo: “Questi soldati, molti dei quali ora in servizio in prima linea in Ucraina, sono destinati a costituire la spina dorsale di un esercito russo che si sta preparando ad affrontare la Nato, secondo i funzionari militari e di intelligence occidentali”.

"Il Cremlino sta espandendo il reclutamento militare, rafforzando la produzione di armi e potenziando le linee ferroviarie nelle zone di confine. – Prosegue il WSJ – La Finlandia, costretta a cedere il territorio all'Unione Sovietica nel 1940, ha trascorso decenni cercando di evitare il confronto con Mosca. Ora, dopo l'adesione alla NATO, dopo la guerra scoppiata con l'Ucraina, sta fortificando il proprio confine con difese elettroniche e recinzioni di filo spinato", su legge ancora.