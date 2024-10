Wall Street Journal: Mosca ha fornito dati satellitari agli Houti per colpire le navi nel Mar Rosso

La Russia all’inizio di quest’anno ha fornito dati satellitari ai ribelli Houthi dello Yemen per colpire con missili e droni le navi occidentali nel Mar Rosso

Lo scrive il Wall Street Journal secondo cui il gruppo sostenuto dall’Iran è stato in grado di di colpire obiettivi nel Mar Rosso grazie alla Russia, riuscendo a bloccare un’importante arteria per il commercio globale e a destabilizzando ulteriormente la regione.

Gli Houthi, hanno iniziato i loro attacchi alla fine dello scorso anno per sostenere Hamas nella guerra di Gaza, poi hanno iniziato a utilizzare i dati satellitari russi espandendo i loro attacchi. Lo ha detto al WSJ una persona a conoscenza della questione e due funzionari della difesa europei. I dati sono stati trasmessi attraverso membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, che erano integrati con gli Houthi nello Yemen, ha detto una delle persone.

L’assistenza, che non è stata segnalata in precedenza, dimostra che il presidente russo Vladimir Putin ha messo in atto gli avvertimenti fatti agli Stati Uniti sugli aiuti a Kiev. Il ragionamento del leader russo è semplice: se gli Usa forniscono i dati satellitari all’Ucraina per i colpire obiettivi russi, Mosca fa la stessa cosa con in nemici dell’Occidente. La Russia, in questo caso, ha sostenuto gli Houthi sostenuti dall’Iran, che gli Stati Uniti designano come gruppo terroristico, poiché hanno effettuato una serie di attacchi in una delle rotte marittime più trafficate del mondo.

Per il Cremlino, dicono gli analisti, l’instabilità dal Medio Oriente all’Asia è un vantaggio perché crea problemi agli Stati Uniti, distoglie l’attenzione del mondo sulla guerra in’Ucraina e gli americani sono costretti a impegnare risorse – sistemi Patriot o proiettili di artiglieria – in Medio Oriente, ha affermato Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center, un think tank con sede a Berlino.

In Medio Oriente, l’assistenza russa sottolinea un cambiamento epocale nella sua strategia. Putin ha rafforzato i legami con l’Iran, ignorando al contempo il suo rapporto di lunga data con Israele e il primo ministro Benjamin Netanyahu. Israele è impegnato in un crescente conflitto con l’Iran e le milizie che sostiene nella regione, come Hamas a Gaza, Hezbollah in Libano e gli Houthi nello Yemen. Putin ha criticato gli Stati Uniti e Israele per il conflitto di Gaza. Giovedì ha affermato che la regione è sull’orlo di una guerra su vasta scala.

Gli Houthi hanno iniziato i loro attacchi nel Mar Rosso, dove le navi viaggiano da e verso il Canale di Suez, alla fine dell’anno scorso in risposta all’invasione di terra di Gaza da parte di Israele. In totale, dal novembre 2023, i militanti hanno attaccato più di 100 navi, affondandone almeno due e dirottando un’altra.

Gli attacchi hanno causato gravi interruzioni al commercio globale, poiché le compagnie navali hanno dirottato le navi a sud attorno al Capo di Buona Speranza, un viaggio più lungo e costoso. Quasi 1 barile di petrolio su 10 spedito ogni giorno in tutto il mondo transita attraverso Bab al-Mandab, lo stretto che separa il Mar Rosso dall’Oceano Indiano. Secondo Windward, una società di intelligence marittima, nell’agosto 2024 il traffico di navi cisterna lungo quella rotta era inferiore del 77% rispetto a ottobre 2023.

Gli Stati Uniti hanno promesso di proteggere le rotte marittime internazionali, ad aprile avevano speso circa 1 miliardo di dollari in munizioni per rispondere ai droni e missili Houthi e proteggere le navi nel Mar Rosso. Da allora gli Stati Uniti sono andati oltre e all’inizio di questo mese hanno inviato bombardieri B-2 Spirit per colpire gli arsenali Houthi.

Gli Usa temono che la Russia possa aggravare ulteriormente la situazione fornendo agli Houthi missili antinave o antiaerei che potrebbero minacciare gli sforzi delle forze armate statunitensi per proteggere le navi nella regione, ma finora non ci sono prove che la Russia lo abbia fatto.