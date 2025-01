Washington. Aereo con 64 passeggeri si scontra con un elicottero militare: almeno 18 i morti

Al momento sono stati recuperati solo 18 corpi su 64 passeggeri e appare assai improbabile che ci siano sopravvissuti

Il filmato di EarthCam mostra lo scontro tra l’aereo e l’elicottero

Lo ha detto a Cbs News un funzionario di polizia presente sulla scena. L’incidente è avvenuto alle 21 ora locali, (le 3 di questa notte ora italiana), all’aeroporto Reagan, di Washington. Secondo quanto si vede dal filmato, un volo della American Airlines, un Crj-700 che era partito da Wichita Kansas con 64 persone a bordo, tra cui quattro membri d’equipaggio per cause ancora da accertare, è entrato in collisione con un elicottero militare Black Hawk con a bordo tre militari, ma nessun ufficiale di alto rango. Dopo la violenta collisione, i due mezzi si sono inabissati nelle acque del fiume Potomac.

Dalla registrazione delle comunicazioni della torre di controllo emerge che i controllori di volo avevano tentato di avvertire l’elicottero che si stava avvicinando pericolosamente all’aereo. “Path 25 – si sente dire – avete il jet in vista”. Poi la collisione. Al momento della tragedia la visibilità era buona. L’Fbi secondo quanto riporta la Cnn esclude la pista del terrorismo.

Polizia e soccorritori al momento hanno estratto solo 18 corpi dall’acqua, secondo quanto riferito da funzionari e si cerano possibili sopravvissuti, con i sommozzatori della Polizia di Stato del Maryland sono sul posto per aiutare le ricerche nel fiume Potomac, ha dichiarato il governatore Wes Moore sui social media. Le condizioni meteorologiche al momento dell’incidente non erano difficili. “L’obiettivo ora è salvare le persone ed è quello su cui ci stiamo concentrando”, ha detto la sindaca di Washington Muriel Bowser.

L’aeroporto nazionale Reagan resterà chiuso fino a domani, secondo la Federal Aviation Administration, e i voli sono stati dirottati all’aeroporto internazionale Marshall di Baltimora-Washington.