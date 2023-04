Washington in allarme: “La Cina ha i droni ipersonici” e potrebbero essere utilizzati su Taiwan

Secondo l’intelligence americana, la Cina è già in possesso di droni ipersonici e potrebbero essere utilizzati per attaccare Taiwan

È quanto emerge dai documenti che la talpa del Pentagono ha diffuso su una chat di Discord e che il Washington Post è riuscito ad esaminare. La Cina dispone di droni ipersonici pronti a entrare in azione nei cieli di Taiwan. Si tratta di armi Telecomandate che sfrecciano a 7 mila chilometri all’ora, a quote di 50 mila metri e quindi difficili se non quasi impossibili da scoprire e intercettare, in caso di attacco.

I droni ipersonici uniscono al vantaggio della velocità quello della manovrabilità, che permette loro di eludere i sistemi di difesa antimissile di teatro e territoriale e di colpire obiettivi situati nel cuore dei territori nemici oppure in mare. Due di questi velivoli telecomandati sono stati fotografati dai satelliti Usa lo scorso agosto, nello specifico si tratta del modello WZ-8, esibito per la prima volta durante una parata nell’ottobre 2019.