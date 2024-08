Washington Post: attacco di Kiev nel Kursk ha fatto saltare negoziati segreti tra Russia e Ucraina

A Doha delegazioni di Russia e Ucraina avrebbero dovuto negoziare;un accordo storico per fermato gli attacchi all’energia e alle infrastrutture energetiche da entrambe le parti, ma l’attacco nel Kursk ha fatto saltare tutto

Lo scrive il Washington Post, citando diplomatici che hanno familiarità con i negoziati. L’articolo afferma che ci sono già stati colloqui indiretti, in cui il Qatar ha mediato e si è incontrato separatamente con le delegazioni ucraina e russa. Il negoziato si e’ interrotto a causa dell’invasione a sorpresa dell’Ucraina della regione russa del Kursk occidentale la scorsa settimana.

La tastata americana ricorda che da oltre un anno la Russia attacca la rete elettrica ucraina con una raffica di missili da crociera e droni, causando danni irreparabili alle centrali elettriche e provocando continui blackout in tutto il Paese, mentre l’Ucraina ha colpito gli impianti petroliferi russi con attacchi di droni a lungo raggio che hanno dato fuoco a raffinerie, depositi e serbatoi, tagliando la raffinazione del petrolio di Mosca di circa il 15% e facendo salire i prezzi della benzina in tutto il mondo.

In risposta a una richiesta del Washington Post, l’ufficio del Presidente dell’Ucraina ha riferito che il vertice di Doha è stato rinviato “a causa della situazione in Medio Oriente”, ma si svolgerà in videoconferenza il 22 agosto, dopodiché Kiev si consulterà con i propri partner sull’attuazione di quanto concordato.

Il Cremlino non ha risposto alle richieste di commento. La Casa Bianca ha rifiutato di commentare questa storia. L’amministrazione Biden sostiene da tempo che i tempi e i termini di un potenziale cessate il fuoco con la Russia dovrebbero essere determinati solo dall’Ucraina.