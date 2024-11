Washington Post: Biden raschia il fondo del barile e invia a Kiev anche mine antiuomo

Il presidente americano Joe Biden ha autorizzato la fornitura di mine antiuomo all’Ucraina il cui intento sembra quello di impedire o almeno rallentare il presidente eletto Trump di attuare il suo piano di pace

Lo riporta il Washington Post, citando alcune fonti. secondo le quali la mossa rafforzerà le difese di Kiev contro l’avanzata delle truppe russe, ma nella realtà come tutte le mine antiuomo faranno migliaia di morti civili. Il via libera segue l’autorizzazione della Casa Bianca all’Ucraina a utilizzare missili a lungo raggio per colpire in Russia. Le mine autorizzate, secondo un funzionario dell’amministrazione Usa, sono quelle che si autodistruggono o perdono la carica, riducendo il pericolo per i civili

Il Pentagono ha confermato che gli Stati Uniti hanno autorizzato l’uso di mine antiuomo in Ucraina, aggiungendo che l’ucraina si è impegnata a non utilizzare le mine nelle aree popolate da civili. “Posso confermare che l’amministrazione ha approvato l’uso di mine antiuomo in Ucraina”, ha detto un funzionario del Pentagono, commentando il rapporto del Washington Post.

In precedenza, il Washington Post aveva riferito che Biden aveva autorizzato la consegna di mine antiuomo all’Ucraina, invertendo la precedente politica della sua amministrazione che vietava il trasferimento e l’uso di mine antiuomo statunitensi al di fuori della penisola coreana.