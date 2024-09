 Washington Post: Imminente l’invasione israeliana via terra, Libano pronto a schierare l’esercito

Israele avrebbe informato gli Stati Uniti che sta pianificando un’operazione di terra limitata in Libano che potrebbe iniziare immediatamente

Lo riferisce il Washington Post citando un funzionario americano. Le avvisaglie sull’imminente azione in Libano sono evidenti, come riporta anche il New York Times, i riservisti israeliani si stanno radunando nei punti indicati nel nord di Israele in vista di una possibile manovra di terra. A Kiryat Shmona sono stati visti almeno due dozzine di Humvees con a bordo truppe con equipaggiamento da combattimento, visori notturni compresi. Diretti verso nord anche decine di mezzi logistici, alcuni blindati.

Il governo libanese, come ha affermato il primo ministro Najib Mikati è pronto a schierare l’esercito nel sud del Paese, inoltre parlando ai media, Mikati ha ribadito l’impegno per un cessate il fuoco immediato. Lo riporta Al Jazeera

anche Hezbollah fa sapere di essere pronti a affrontare Israele sul terreno. “Siamo pronti ad affrontare Israele sul terreno se dovessero invadere il Libano”, ha detto il numero due di Hezbollah Naim Qassem in un discorso tv. “Israele non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi”, ha aggiunto.