Washington Post: “Israele ha usato il fosforo bianco su Gaza” – VIDEO. Nella notte pesanti bombardamenti

Un video di uno degli attacchi di Israele a Gaza di mercoledì scorso, mostrerebbe l’uso di fosforo bianco d parte dell’esercito israeliano: questo tipo di munizioni possono causare gravi danni su chiunque si trovi nel suo raggio di azione, quindi anche i civili

A denunciarlo è il Washington Post citando un’analisi di Human Rights Watch. Il video, verificato dal giornale statunitense, mostra due colpi di artiglieria sparati in rapida successione verso i target che, una volta esplosi, rilasciano automaticamente il fosforo bianco. In una nota Human Rights Watch ha confermato che il fosforo bianco è stato usato sopra Gaza City.

I bombardamenti su Gaza sono continuati per tutta la notte colpendo non sola la Striscia di Gaza, ma anche nei pressi del confine. Lo testimoniano video postati sui social dai residenti e una nota dell’Aeronautica israeliana. “Anche di notte, e in qualsiasi momento, centinaia di aerei IAF continuano ad attaccare con forza e a danneggiare gravemente le capacità del nemico”: è il commento a un video postato dall’Aeronautica israeliana sui social. Israele afferma di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso di 4.000 tonnellate, sugli obiettivi di Hamas a Gaza, colpendo oltre 3.600 obiettivi.