Washington Post: sui corpi dei combattenti di Hamas trovati piani pronti da un anno per attaccare Isreaele

“Questo è un documento militare segreto, va conservato in un luogo sicuro. È vietato spostarsi con esso tranne in base a precisi ordini”

E’ quanto riporta in prima pagina il Washington Post, che è riuscito a visionare questo opuscolo “segreto” e altri documenti trovati negli equipaggiamenti dei combattenti di Hamas morti sul campo dopo l’attacco contro Israele di due settimane fa. Il manuale riporta la dat dell’anno scorso ed elenca istruzioni su come utilizzare determinate armi, identifica le vulnerabilità dell’equipaggiamento militare israeliano e spiega anche come uccidere una persona utilizzando solo un coltello.

Sempre secondo quanto scrive il quotidiano statunitense, l’opuscolo sarebbe stato redatto per istruire alcune unità delle Brigate d’élite Izzedine al-Qassam di Hamas, tra cui cecchini, esperti di fanteria e di tunnel, nonché per quelle che vengono descritte come “truppe d’assalto”. Sul retro della copertina c’è una foto dello sceicco palestinese Abdullah Azzam, mentore di Osama bin Laden.

Il Washington Post ha fatto esaminare i documenti a diversi esperti che hanno ne confermato la probabile autenticità. Anche l’ufficio del primo ministro israeliano ha verificato una parte della documentazione.

I piani riportati nell’puscolo prevedono attacchi multipli, contro diversi kibbutz ed era esplicitata l’intenzione di uccidere e rapire civili. “Sono state trovate anche istruzioni per l’uso delle granate nordcoreane F-7, che Pyongyang ha negato di aver fornito ad Hamas” scrive il quotidiano, spiegando che “Si stima che l’ala militare segreta di Hamas, al-Qassam, abbia costruito una forza compresa tra 15.000 e 40.000 combattenti pronti al combattimento, 1.200 dei quali, secondo quanto riferito, erano coinvolti nell’attacco del 7 ottobre”.

Il Washington Post inoltre afferma anche di aver parlato con l’analista dell’Università Al-Azhar di Gaza, Mkhaimar Abusada, il quale spiega che “quando i tunnel erano aperti verso l’Egitto, Hamas poteva facilmente contrabbandare esplosivi e razzi a Gaza. Ma il presidente egiziano Abdel Fatah El-Sisi ha bloccato le rotte del contrabbando”.

“Onestamente non so come abbiano potuto mantenere la capacità di costruire questa capacità militare”, ha detto Abusada, sottolineando il perimetro di sicurezza attorno a Gaza. È noto che i membri delle forze speciali d’élite Nukhba di al-Qassam che hanno guidato l’assalto sono stati addestrati in Iran e sono tornati a Gaza per addestrare altri” ha detto.