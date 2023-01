WEF di Davos, von der Leyen a Zelensky: “Aiuti UE all’Ucraina finché servirà”, ma potrebbero servire per decenni

A guerra non ancora finita il danno all’economia ucraina ammonta a 700miliardi di dollari e solo per ricostruire le infrastrutture più importanti servirebbero 127 miliardi. L’Europa intenderà davvero impegnarsi? E per quanto tempo?

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen non si fa problemi e nel suo ‘special address’ al World Economic Forum di Davos ha promesso a Kiev: “Posso assicurarvi che l’Europa sarà sempre con voi” e sul fronte degli aiuti economici “ci saremo, per tutto il tempo che sarà necessario”.

La von der Leyen lo ha detto riferendosi alla prima tranche di nuovi aiuti da tre miliardi di euro, parte di un pacchetto di aiuti da 18 miliardi per il 2023, che sono tanti, ma sicuramente solo un piccolo tampone del vero problema.

Ricordiamo infatti che secondo recenti dichiarazioni del viceministro degli Esteri ucraino Emine Dzhaparova i soli costi per riparare le infrastrutture civili e vitali danneggiate dall’esercito russo in Ucraina – in una guerra ampiamente sponsorizzata dall’UE e dalla NATO – superano i 127 miliardi di dollari. Inoltre il danno complessivo all’economia ucraina causato dalla guerra scatenata da Mosca supera i 700 miliardi di dollari, sempre secondo il governo di Kiev.

Viene quindi da chiedersi se le dichiarazioni di von der Leyen siano solo propaganda o se veramente l’Europa vorrà impegnarsi nella ricostruzione di una nazione praticamente distrutta.