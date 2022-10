L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è stata fuori uso per almeno tre ore in Italia. La maggior parte degli utenti non riusciva a inviare e ricevere messaggi, altri riuscivano a inviare messaggi ma le spunte di ricezione e lettura avvenuta non assumevano l’aspetto corretto.

Il problema non si è registrato solo in Italia. Pare che siano state migliaia le segnalazioni da altre nazioni europee. Su Twitter #Whatsappdown è in tendenza tra i più ricercati.