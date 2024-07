Wimbledon,  Alcaraz batte Djokovic in 3 set e vince il torneo per il secondo anno di fila

Il re di Wimbledon è ancora Carlos Alcaraz che in finale batte Novak Djokovic per 3-0 con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6 in due ore e trenta minuti di gioco

Niente rivincita per il serbo:che non riesce quasi mai ad entrare in partita, trovando soltanto un break nel quinto set e subendone cinque per mano dello spagnolo che si aggiudica Wimbledon 2024 per il secondo anno di fila, nonché suo quarto Slam in carriera.

Il mach

Sin dal primo game si intuisce l’agonismo della sfida: i due arrivano ai vantaggi e Nole annulla quattro palle break al suo avversario, ma non può nulla sulla quinta. Alcaraz strappa il turno di battuta al suo avversario e si ripete poi sul 3-1, scappando via e chiudendo con il 6-2 che vale l’1-0. Lo spagnolo all’inizio del secondo parziale fa il bis, trovando nuovamente il break nel primo gioco e approfittando di una risposta magistrale. Il serbo fatica tremendamente ad entrare in ritmo, commettendo degli errori non forzati insoliti: il murciano sul 4-2 ruba nuovamente il servizio al suo avversario, archiviando poi anche il secondo set per 6-2 nel suo turno di battuta.

Nonostante abbia tante difficoltà a tenere il servizio, Nole prova a restare aggrappato al suo avversario nella terza partita, ma sul 4-4 crolla di nuovo: quinto break dell’intero incontro per un Alcaraz stratosferico. Game, set and match? Non proprio, perché sul 5-4 arriva il primo break (nonché il primo vero sussulto dell’intero incontro) di Djokovic, che ristabilisce la parità sul 5-5. I due arrivano al tie-break, dove le energie del serbo arrivano al termine: Alcaraz chiude 7-4 per il 7-6 che archivia la pratica con il 3-0 finale. È il quarto Slam in carriera per lo spagnolo, sconfitto in finale un Djokovic sottotono.