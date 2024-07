Wimbledon. Il sogno di Paolini si infrange in finale: trionfa la ceca Krejcikova che batte l’azzurra in 3 set

“Vedere questo stadio pieno è un sogno realizzato. Oggi sono un po’ triste ma cercherò di continuare sorridere perché da bambina guardavo in tv le finali di Wimbledon tifando per Federer. Essere qui a giocarne una è pazzesco. Mi sono goduta ogni singolo momento”



Questo il commento a caldo di Jasmine Paolini, testa di serie numero 7, a Wimbledon, sul campo centrale dell’All England Club di Londra, ha perso in tre set per 6-2, 2-6, 6-4, la finalissima contro la ceca Barbora Krejcikova, fallendo la chance di diventare la prima azzurra a iscriversi all’albo d’oro dello Slam sull’erba londinese.

Paolini, che perde la seconda finale consecutiva in uno Slam dopo la sconfitta al Roland Garros, si consola salendo al quinto posto nel ranking Wta di lunedì.

Paolini paga dazio nel game d’apertura cedendo il servizio. Sotto 0-2, l’azzurra rischia di uscire totalmente dal primo set: deve fronteggiare altre 2 palle break ma riesce ad aggrapparsi alla prima di servizio e a rompere il ghiaccio (1-2). Krejcikova però continua a comandare il gioco: la ceca colpisce duro e, quando non è costretta a rapidi spostamenti, riesce a trovare gli angoli con continuità. Paolini ‘rema’ sulla linea di fondo ma subisce il secondo break (1-4) che virtualmente archivia il set. Krejcikova viaggia con il 90% di prime palle, gioca sul velluto e chiude 6-2 in 35′.

Nel secondo set Paolini è più in palla, trova continuità, allunga gli scambi è costringe l’avversaria a uscire dalla comfort zone: Krejcikova non può più limitarsi a ‘servizio e dritto’, deve spostarsi e va in apnea perdendo la misura dei colpi. Paolini sfonda, break e 2-0. L’azzurra avrebbe 2 palle per il doppio break, non le sfrutta (3-1) ma sul proprio servizio non concede nulla (4-1). Krejcikova continua a sbagliare (14 errori gratuiti nel parziale) e si disunisce: Paolini ringrazia e si prende il secondo set per 6-2 dopo 1h11′, verdetto affidato al terzo set.

La terza frazione parte all’insegna dell’equilibrio (3-3): Paolini gioca a tutto braccio, Krejcikova ritrova incisività al servizio concedendo poco o nulla e lasciando per strada 3 punti in 3 game.

Nel settimo game, la svolta. Paolini annulla la prima palla break ma non riesce a cancellare la seconda: doppio fallo, Krejcikova avanti 4-3. La ceca serve in maniera impeccabile e sale sul 5-3. Paolini rimane agganciata al match (5-4), non sfrutta due palle break nel decimo game e alza bandiera bianca: Krejcikova chiude 6-4, è lei la regina di Wimbledon.