Witkoff dopo incontro con Putin torna negli Usa con messaggio. Trump: “Colloquio ottimo, ho chiesto a Putin di non uccidere soldati ucraini”

“Ci sono ottime possibilità che questa terribile e sanguinosa guerra si concluda. Ho chiesto a Putin di risparmiare le vite dei soldati ucraini accerchiati nel Kursk”

Lo ha scritto in un post sul social Truth, il presidente Usa Donald Trump, che rivela il contenuto del colloquio con il presidente russo Vladimir Putin. “Abbiamo avuto ottime e produttive discussioni con il presidente russo Vladimir Putin ieri. Ci sono ottime possibilità che questa terribile e sanguinosa guerra si concluda”, scrive Trump in un post, svelando anche la richiesta esplicita al leader del Cremlino di non uccidere i soldati ucraini. “In questo momento, migliaia di soldati ucraini sono completamente circondati dai russi e sono in una posizione estremamente vulnerabile”, dice Trump riferendosi ai soldati ucraini presenti nel Kursk, la regione russa invasa dalle forze di Kiev ad agosto 2024.

La richiesta arriva dopo che Putin ieri ha affermato che Mosca ha ripreso “completamente il controllo” della regione e i soldati ucraini hanno solo due opzioni: “Possono arrendersi o morire”, ha detto il presidente russo. “Ho chiesto con forza al presidente Putin di risparmiare le loro vite. Sarebbe un massacro terribile, mai visto dalla Seconda Guerra Mondiale”, dice Trump.

Poco dopo la pubblicazione del post, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha precisato che a parlare con Vladimir Putin ieri è stato solo l’inviato di Donald Trump a Mosca Steve Witkoff e non il presidente. La dichiarazione si è resa necessaria dopo il post su Truth nel quale il tycoon parlava di conversazioni con il leader del Cremlino.

Donald Trump su Truth ha anche scritto che “L’amministrazione di Joe Biden aveva messo gli Stati Uniti in un vero ‘pasticcio’ con la Russia ma “ora farò sì che ce ne tireremo fuori”. Ed ha precisato che “Milioni di persone sono morte senza che ce ne fosse bisogno, nessuno le vedrà mai più… E ci saranno molti altri morti se non riusciamo ad avere il cessate il fuoco e l’accordo finale con la Russia completati e firmati”, aggiunge Trump, “non ci sarebbe stata guerra se fossi stato presidente. Al 100% non sarebbe accaduta”. Il presidente Usa infin conclude: “oh, che differenza che ha fatto per il nostro Paese un’elezione truccata e rubata. E le persone che hanno fatto ciò dovrebbero andare in prigione!”.