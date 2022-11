Xi rimprovera Trudeau: “rispetto reciproco o potrebbero esserci conseguenze imprevedibili”. Il video del colloquio

Il presidente cinese non ha gradito che il premier canadese ha reso noto parte del contenuto di una loro conversazione

A margine del G20 il presidente cinese Xi Jinping ha parlato con il premier canadese Trudeau, rimproverandogli dei dettagli trapelati alla stampa di una conversazione avuta martedì a margine del vertice in Indonesia, la prima tra i due dal 2018. Nell’occasione Trudeau ha espresso “grave preoccupazione” per le interferenze cinesi in Canada.

Il breve incontro è stato ripreso dal pool canadese, al seguito del premier. Questa la trascrizione del breve colloquio tra Xi e Trudeau

Xi Jinping: “Tutto quello di cui abbiamo discusso è trapelato ai giornali e questo non è appropriato. E non è così che è stata condotta la conversazione. Se c’è stata sincerità da parte tua, allora condurremo la nostra discussione con un atteggiamento di rispetto reciproco, altrimenti potrebbero esserci conseguenze imprevedibili”.

Justin Trudueau: “In Canada crediamo in un dialogo libero, aperto e franco e continueremo a lavorare insieme in modo costruttivo, ma ci saranno cose su cui non saremo d’accordo.

Xi: “Prima creiamo le condizioni”.

Le immagini di questa breve conversazione hanno fatto il giro del mondo suscitando inevitabili polemiche, ma il governo cinese assicura che Xi non ha criticato Trudeau : “Non penso che quanto accaduto debba essere interpretato come una critica o un rimprovero a qualcuno”, ha commentato un portavoce del ministero degli Esteri.