Yemen. Gli Houthi hanno colpito una base militare israeliana con un missile ipersonico Palestine 2

Il movimento Ansar Allah (Houthi), al potere nello Yemen settentrionale, ha annunciato un attacco missilistico ipersonico Palestine 2 contro una base militare israeliana nel sud-est di Tel Aviv

Lo hanno dichiarato le forze armate Houthi trasmessa sul canale televisivo Al-Masirah, come riporta Ria Novosti. “Le forze missilistiche hanno effettuato un’operazione militare di alta qualità contro la base militare di Nahal Sorek nel sud-est di Giaffa (Tel Aviv – ndr) nella Palestina occupata. L’operazione è stata effettuata utilizzando il missile balistico ipersonico Palestine-2”, hanno affermato detto in Ansar Allah. La settimana scorsa, gli Houthi hanno riferito per la prima volta di aver lanciato un razzo contro una base militare nel deserto del Negev, nel sud di Israele.