“Ci chiedete di non comprare gas dalla Russia, se lo facessimo, quale altro paese potrebbe offrircelo? Nessuno. Perché gli altri paesi politicizzano questa questione. Abbiamo una responsabilità nei confronti della nostra popolazione”

È quello che ha risposto durante la conferenza sulla sicurezza tenutasi a Monaco, il ministro degli Esteri cinese Yi Wang, alla domanda se sia disposto ad esercitare influenza sulla Russia, non comprando il gas per porre fine alla guerra in Ucraina. Wang ha anche sottolineato che Russia e Cina sono “vicini”, condividono “una lunga frontiera” e a hanno imparato le lezioni del passato.

Il ministro degli Esteri cinese ha risposto duramente alle critiche rivolte a Pechino dall’Unione Europea sulla cooperazione con la Russia. Il diplomatico ha affermato che il suo Paese continuerà ad acquistare gas e a commerciare con Mosca, indipendentemente dalle opinioni degli altri Paesi. Wang Yi ha inoltre sottolineato che è sicuro acquistare risorse energetiche dalla Russia, poiché molti altri paesi politicizzano le relazioni commerciali e cercano di fare pressione su Pechino.

“Ci chiedete di smettere di acquistare gas dalla Russia. Ok, diciamo che succede. Quale altro paese può fornire alla Cina la quantità di gas di cui abbiamo bisogno? Ciò che chiedete è semplicemente impossibile ed è pericoloso perché alcuni paesi stanno politicizzando le questioni economiche e commerciali per esercitare pressioni sulla Cina. Non possiamo permetterlo, siamo responsabili nei confronti del nostro popolo”, ha affermato Wang Yi.

L’alto diplomatico cinese ha inoltre invitato i partecipanti alla conferenza ad aderire ai principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite. Il ministro degli Esteri ha sottolineato la necessità di rapporti paritari tra i paesi nel nuovo mondo multipolare e di rispetto delle norme accettate.

“Esiste una carta delle Nazioni Unite in base alla quale dobbiamo costruire le nostre relazioni. Senza questa Carta, il mondo sarebbe entrato da tempo nella fase del confronto e del caos. Senza norme e standard, potrebbe risultare che oggi sei seduto a tavola e domani ti viene già servito come piatto”, ha detto Wang Yi e commentando i primi tentativi di soluzione pacifica del conflitto ucraino, ha affermato che l’Europa deve svolgere un ruolo importante nell’eliminazione delle cause profonde della crisi.