Il generale Igor Kirillov, ucciso oggi in un’esplosione a Mosca, “per molti anni ha sistematicamente, con i fatti alla mano, denunciato i crimini degli anglosassoni e Nato”

La ha scritto in un post su Telegram la portavoce degli Esteri Maria Zakharova, una dichiarazione che sembra indicare Nato è inglesi come mandanti dell’attentato di questa mattina al generale Igor Kirillov, uccisione rivendita dai servizi segreti ucraini, chje quindi diventerebbero solo esecutori.

Per Maria Zakharova il generale Igor Kirillov, comandante delle forze radiologiche, chimiche e biologiche dell’esercito russo, “Era una persona intrepida, che non si è mai nascosta dietro le spalle degli altri”, lottando “per la madrepatria e la verità”, che “per molti anni ha sistematicamente, con i fatti alla mano, denunciato i crimini e le provocazioni della Nato con le armi chimiche in Siria, la manipolazione da parte della Gran Bretagna di sostanze chimiche vietate e le provocazioni a Salisbury e Amesbury, le attività letali dei biolaboratori americani in Ucraina e molto altro”, motivi sufficienti per indicare Nato e inglesi responsabili della sua morte.