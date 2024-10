Zakharova: “Democrazia Usa, reporter russi per seguire elezioni interrogati per ore, uno espulso”

“Una troupe televisiva della testata governativa russa Izvestia sono stati fermati e interrogati per diverse ore all’aeroporto di Washington, dove erano arrivati con regolare permesso per seguire le elezioni americane. Dopo di che all’operatore del gruppo è stato cancellato il visto ed è stato espulso”

Lo comunica la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che accusa gli Stati Uniti di aver violato gli obblighi sul pluralismo dei media sottolineando che “l’azione mirava a dimostrare in modo inequivocabile la disponibilità del Paese a utilizzare in qualsiasi momento la sua macchina repressiva per bloccare l’accesso alle informazioni che ritiene scomode”

La portavoce del ministero degli Esteri ha aggiunto: “Consideriamo quanto accaduto come un’altra grave violazione da parte di Washington dei suoi obblighi nel campo della libertà di accesso all’informazione e del pluralismo dei media. Il fatto che i giornalisti russi abbiano informato in anticipo le autorità statunitensi delle loro intenzioni e abbiano ottenuto il permesso ufficiale di svolgere la missione assegnata rende è chiaro che l’azione illustrativa mirava a dimostrare in modo inequivocabile la disponibilità del Paese a utilizzare in qualsiasi momento il suo apparato repressivo per bloccare l’accesso alle informazioni che ritiene scomode””, ha detto la portavoce, preannunciando una “adeguata reazione” da parte russa. Secondo Zakharova, con questo comportamento le autorità statunitensi hanno voluto “dimostrare inequivocabilmente la loro disponibilità in qualsiasi momento a utilizzare l’apparato repressivo per sopprimere l’informazione ritenuta scomoda”.

Zakharova ha aggiunto anche che all’ambasciata russa negli Stati Uniti “non è stato consentito contattare il cittadino russo espulso e fornirgli l’assistenza necessaria”. Mentre agli altri giornalisti del gruppo non è stata offerta “nessuna spiegazione o scusa” e sono stati ammessi negli Usa ma “con una serie di restrizioni” al loro status di rappresentanti dei media.

Le recenti azioni degli Stati Uniti contro i giornalisti russi hanno violato gli obblighi di Washington di garantire la libertà di accesso alle informazioni e il pluralismo dei media, ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri russo.