Zakharova: “La reazione di Zelensky alla proposta di cessate il fuoco di Orban è come una cortina di fumo”

Viktor Orban ieri in vista a Kiev ha proposto che l’Ucraina consideri il cessate il fuoco come un passo verso l’avvio dei colloqui con la Russia per risolvere il conflitto armato, ma Zelensky non l’ha in considerazione

Lo ha detto alla radio Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “La retorica pacifista di Kiev non è altro che una facciata mentre l’Ucraina continua a perseguire l’obiettivo di infliggere una sconfitta strategica alla Russia imposta dall’Occidente collettivo” è stato il commento della Zakharova alla risposta dell”Ucraina alla proposta di cessate il fuoco avanzata del primo ministro ungherese Viktor Orban.

“Tutta quella retorica sulla pace è solo una cortina di fumo, fumo e specchi, cliché o meme. Parole astratte che devono essere imparate a memoria e espresse, mentre c’è un solo obiettivo, dichiarato dall’Occidente collettivo, vale a dire infliggere una sconfitta strategica sulla Russia”, ha detto la portavoce del Ministero Esteri russo.

Dopo i colloqui di martedì a Kiev, Orban ha proposto, in una conferenza stampa, che l’Ucraina consideri il cessate il fuoco come un passo verso l’avvio dei colloqui con la Russia per risolvere il conflitto armato. Il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, tuttavia, non ha nemmeno menzionato questa iniziativa nello stesso briefing.

Il vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Igor Zhovkva, ha poi affermato che Kiev ha preso atto della proposta di cessate il fuoco del premier ungherese, ma ritiene che tali iniziative non possano essere considerate separatamente da altri aspetti della risoluzione.