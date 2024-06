Zelensk: russi non si fermano un solo giorno. “Attacchi di Mosca in 9 oblast, un morto e diversi feriti”

Gli attacchi russi contro l’Ucraina non si fermano: nell’ultimo giorno nove regioni sono state bombardate, una persona è morta e decine sono rimaste ferite

Lo hanno riferito le autorità regionali, precisando che la Russia ha preso di mira un totale di nove oblast ucraine: Chernihiv, Poltava, Luhansk, Zaporizhzhia, Sumy, Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv e Donetsk. Le vittime sono state segnalate nelle ultime tre regioni.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, su X ha affermato che “l’aggressione della Russia contro il nostro popolo non si ferma un solo giorno. Per noi è fondamentale rafforzare la nostra difesa aerea con moderni sistemi di difesa aerea e aviazione. E sono grato ai nostri partner che ci stanno aiutando in questo. Questa è una giusta risposta al terrore russo”.

Un attacco russo al villaggio di Nova Poltavka nell’oblast di Donetsk ha ferito 12 feriti di cui due bambini. Lo ha affermato su Telegram il ministero dell’Interno ucraino. “Regione di Poltava: in seguito all’attacco nemico sono rimaste ferite 12 persone, tra cui 2 bambini. Le infrastrutture civili sono state distrutte ed è scoppiato un incendio. L’onda d’urto ha danneggiato le vetrate degli edifici residenziali e amministrativi vicini. Le linee elettriche sono rimaste danneggiate”, si legge nel messaggio.

Anche il distretti di Bakhmut è stato attaccati dalla Russia. Due persone sono rimaste ferite nella città di Krasnohorivka e una nella città di Toretsk, secondo Filashkin. Nell’oblast di Kharkiv, un attacco aereo russo ha danneggiato quattro case e un’ambulanza nel villaggio di Pisky Radkivski, ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Un ragazzo di 13 anni, un uomo e una donna sono rimasti feriti, ha aggiunto.

Le forze russe hanno inoltre attaccato nella notte un campo per bambini nella città di Kharkiv con bombe aeree guidate, danneggiando un edificio, secondo Syniehubov. Non sono state segnalate vittime. Gli attacchi russi contro Kherson Oblast hanno danneggiato sette case, infrastrutture critiche, un’auto e un gasdotto, ha affermato il governatore Oleksandr Prokudin, secondo cui ieri nella regione sono rimaste ferite due persone. Il drone russo ‘kamikaze’ ha anche attaccato un’auto nel villaggio di Osokorivka stamattina, uccidendo un uomo di 50 anni, ha riferito il governatore.

