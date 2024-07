Zelensky a Trump: se ha un piano per porre fine alla guerra deve dircelo ora se ci sono rischi per l’indipendenza dell’Ucraina

Donald Trump ha affermato che avrebbe “risolto” la guerra con la Russia prima ancora di entrare in carica. Se sa come porre fine alla guerra non dovrebbe aspettare fino a dopo le elezioni presidenziali americane di novembre per rivelare i dettagli

Lo ha detto ieri. mercoledì 3 luglio il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, come riporta Politico.com. “Risolverò la guerra tra Putin e Zelensky come presidente eletto prima di assumere la carica di presidente il 20 gennaio”, ha detto l’ex presidente Trump durante il confronto televisivo della scorsa settimana con l’attuale presidente Joe Biden. Il tycoon non ha però resi noti pubblicamente i dettagli piani per l’Ucraina, ma ha ripetutamente affermato che porre fine alla guerra sarebbe uno dei suoi primi compiti se diventasse il prossimo presidente degli Stati Uniti.

“Se Trump sa come porre fine a questa guerra, dovrebbe dircelo oggi”, ha detto Zelensky in un’intervista a Bloomberg TV. “Perché se ci sono rischi per l’indipendenza dell’Ucraina, se ci sono rischi che perdiamo lo stato, vogliamo essere preparati a questo.” Zelensky ha aggiunto di voler capire se dopo il 5 novembre – dopo che gli americani sono andati alle urne – l’Ucraina avrà ancora il potente sostegno degli Stati Uniti, o sarà lasciata a se stessa.

“Non possono pianificare la mia vita e quella del nostro popolo, dei nostri figli”, ha detto il presidente ucraino. “Il mio messaggio è che se hanno il piano, potrebbe non essere pubblico a causa delle elezioni, ma penso che dobbiamo saperlo prima per prepararci.”

Trump ha affermato nel dibattito della scorsa settimana con Biden che non considera accettabile l’ultimatum di Putin secondo cui l’Ucraina dovrebbe cedere quattro delle sue regioni alla Russia per porre fine alla guerra. Ma tuttavia ha detto che sta riflettendo su un accordo in base al quale la NATO si impegna a non effettuare ulteriori espansioni verso est – in particolare in Ucraina e Georgia – e negozia con il presidente russo su quanto territorio ucraino Mosca può mantenere, hanno detto a POLITICO funzionari e consiglieri in contatto con Trump. .L’ufficio elettorale di Trump ha rifiutato di commentare.