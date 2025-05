Zelensky accusa Putin di “Strano silenzio” sulla proposta di incontro in Turchia eppure il Cremlino è stato chiaro

“Purtroppo, il mondo non ha ancora ricevuto una risposta chiara dalla Russia alle numerose proposte di cessate il fuoco,i bombardamenti e gli attacchi russi continuano. Mosca è rimasta in silenzio per tutto il giorno riguardo alla proposta di un incontro diretto. Un silenzio davvero strano”

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo solito discorso serale, aggiungendo che “In un modo o nell’altro, la Russia dovrà porre fine a questa guerra, e prima lo farà, meglio sarà” e rimarcato quello che a suo avviso è lo “strano silenzio” di Mosca sulla proposta di un incontro diretto in Turchia, così come l’assenza di una risposta russa “alle numerose proposte di cessate il fuoco”.

Eppure il Cremlino per mezzo del portavoce Peskov è stato più che chiaro, “nessun cessate il fuoco se prima non vengono bloccati tutti gli aiuti dell’Occidente a Kiev” e in Turchia sarà inviata una delegazione specializzata in negoziazioni. Ma Zelensky fa finta di non capire.

Il leader ucraino ha sottolineando che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, “ha espresso totale disponibilità a ospitare l’incontro” e la Turchia sta cercando di ottenere una risposta dalla Russia sulla questione di chi rappresenterà la Federazione Russa nei negoziati “diretti” con l’Ucraina giovedì prossimo.

Anche questa affermazione appare “distorta”. Il Ministero degli Esteri turco riferisce che ha avuto luogo una conversazione telefonica tra i responsabili dei dipartimenti di politica estera turca e russa e il ministro Hakan Fidan ha parlato con l’omologo russa Sergey Lavrov.

Va Ricordato che l’iniziativa di tali negoziati è stata avanzata dal presidente Vladimir Putin, che ha proposto di riprenderli “da dove li avevamo lasciati nel 2022”. Inizialmente Zelensky aveva affermato che i negoziati sarebbero stati possibili “solo dopo l’inizio del regime di cessate il fuoco di 30 giorni”, ma poi davanti al muro russo, ha abbandonato questa formulazione, passando al suo solito “centro del bersaglio” nello stile: “Vado a Istanbul e vedrò se Putin verrà lì”. Richiesta pretenziosa, appare difficile che il presidente russo si presenti ad un incontro con Zelensky se prima le elegazioni non abbiano raggiunto un accordo di massima.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che potrebbe volare in Turchia giovedì, in occasione dell’incontro tra rappresentanti di Russia e Ucraina, usando il condizionale. “Non sottovalutate giovedì in Turchia”, ha detto ai giornalisti, spiegando che la sua partecipazione dipenderà dall’andamento dei colloqui. “Stiamo valutando di cambiare il programma”, ha aggiunto. Quella di Trump appare una delle sue solite uscite ad effetto, più che una reale intezione. Si sa che per organizzare un incontro ufficiale tra Trump e Putin, le rispettive delegazioni lavorano per mesi.

