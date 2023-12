Zelensky cancella discorso Congresso Usa: “Senza aiuti rischio perdere guerra”, ma Putin “Uomo dell’anno” ha già vinto

Vladimir Putin candidato dal Time a “Persona dell’Anno” per Zelensky è un incubo e cancella il discorso al Congresso americano per tentare di vere altri fondi, il tutto mentre Orbán con il suo veto mette a rischio anche gli aiuti Ue e del Fmi

Il Time sul numero dedicato all’“uomo dell’anno” candida Vladimir Putin, una notizia che ha incupito l’umore già nero che si respira in queste ore intorno a Volodomyr Zelensky titolo che l’anno scorso era stato su, ma adesso il vento è cambiato e spira nettamente a favore della Russia.

Il presidente ucraino doveva partecipare da remoto al Congresso Usa per convincere il Senato a stanziare i fondi per continuare la difesa dall’invasione russa, ma improvvisamente ha cancellato l’intervento senza però comunicare le motivazioni. Delle liti tra democratici e repubblicani che bloccato il pacchetto da 106 miliardi di dollari chiesto da Biden per sostenere Ucraina, Israele e Taiwan ne sono tutti a conoscenza e forse Zelensky temeva che gran parte dei senatori non si sarebbero presentati in Aula, rischiando di parlare a pochi intimi. Sarebbe stata una figuraccia che avremmo messo la parola fine a qualsiasi altra richiesta. Il leader della maggioranza democratica Charles Schumer, che lo aveva invitato, si è limitato a riferire che “un problema improvviso gli ha impedito di partecipare”.

L’obiettivo del presidente ucraino era di rivolgersi ai legislatori statunitensi e tentare di “impietosirli” per ottenere 61,4 miliardi di dollari di aiuti come parte del pacchetto di aiuti combinato Israele-Ucraina da 106 miliardi di dollari proposto dal Biden in persona. La Casa Bianca ha annunciato ieri che gli Stati Uniti esauriranno i fondi a sostegno dell’Ucraina nelle prossime settimane se il Congresso non interverrà. Secondo la Casa Bianca, dei 111 miliardi di dollari finora approvati dal Congresso per sostenere l’Ucraina, il Dipartimento della Difesa ha utilizzato il 97% del suo budget di 62,3 miliardi di dollari per l’Ucraina.

Ma il leader della minoranza repubblicana del Senato Mitch McConnell , già nella mattinata aveva esortato i colleghi repubblicani a votare contro il pacchetto di aiuti per l’Ucraina e Israele. “Spero che tutti i nostri membri votino no”, ha dichiarato McConnell ai giornalisti, collegando la sua opposizione al disegno di legge con le richieste repubblicane di rafforzare la politica di frontiera per l’immigrazione al confine degli Stati Uniti con il Messico. Mentre i repubblicani continuano a chiedere modifiche alla politica interna, i democratici del Senato continuano a spingere per il pacchetto di aiuti.

Dalla Camera, dove i repubblicano hanno la maggioranza, il presidente Mike Johnson ha detto ai colleghi repubblicani che il pacchetto di quasi 106 miliardi di dollari del presidente Joe Biden per le guerre in Ucraina e Israele e per altre esigenze di sicurezza sono negoziabili solo in cambio di radicali modifiche alla politica di confine degli Stati Uniti: sarà la loro ‘linea rossa’ . Il Presidente sta spingendo un Congresso riluttante ad approvare il pacchetto di aiuti militari, economici e umanitari, ma l’introduzione della sicurezza delle frontiere nei negoziati ha reso difficili i progressi. Oggi il Senato dovrà votare sulla questione, ma i repubblicani hanno promesso di bloccare tutto.

Il capo dell’ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, – come riporta Unian – ha affermato che senza l’aiuto degli Stati Uniti d’America, l’Ucraina potrebbe perdere la guerra. Yermak, durante una visita a Washington, ha esortato il Congresso ad approvare finanziamenti aggiuntivi per Kiev. “Se gli aiuti attualmente in discussione al Congresso verranno ritardati – non dico non accettati – è impossibile continuare la liberazione dei territori e questo creerà un grande rischio di perdere la guerra”. Affermazioni troppo ottimistiche, innanzitutto perché per ammissione dello stesso Zelensky la controffensiva nonostante gli ingenti aiuti in soldi, armi e anche uomini è fallita, ma soprattutto perché parlare di “continuare la liberazione dei territori”, quando sul campo i confini sono rimasti quelli dell’annessione russa, che anzi proprio in queste settimane sta conquistando altre porzioni di territorio, è davvero troppo. Il Congresso Usa la situazione sul campo la conosce bene e forse in molti ormai sono entrati nell’ottica che l’Ucraina la guerra l’ha già persa e non saranno atri miliardi a poterne cambiare l’esito.

Il pacchetto di 106 miliardi di aiuti appare dunque solo un’utopia, infatti oltre ai repubblicani, anche una buona fetta di democratici potrebbe non votarlo. Il senatore Bernie Sanders dei dem ha scritto ai suoi colleghi: “non finanziate la campagna disumana di Israele, Approccio di Netanyahu è indiscriminato” Sanders ai suoi colleghi democratici, ha espresso le sue preoccupazione per il disegno di legge da 106 miliardi di dollari di aiuti esteri che sarà preso in considerazione oggi al Congresso, avvertendo che i 10,1 miliardi di dollari stanziati per Israele “serviranno a finanziare la disumana campagna militare di Israele”.

“Credo che sia opportuno sostenere i sistemi difensivi che proteggono i i civili israeliani dagli attacchi missilistici in arrivo, ma sarebbe assolutamente irresponsabile fornire altri 10,1 miliardi di dollari in aiuti militari incondizionati che consentiranno al governo Netanyahu di continuare la sua operazione militare disumana”, ha scritto Sanders. “L’approccio indiscriminato di Israele è profondamente offensivo per la maggior parte degli americani, viola il diritto statunitense e internazionale e mina le prospettive di pace e sicurezza durature”, ha aggiunto il senatore.

Infine come ciliegina sulla torta, per l’Ucraina arrivano le dichiarazioni del premier ungherese Victor Orbán, che ha minacciato di porre il veto sul voto per gli aiuti Ue e del Fmi e in Europa senza unanimità non si approva nulla. L’inverno in Ucraina è arrivato da poco ma il gelo di quest’anno sembra il più intenso di sempre.