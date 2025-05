Zelensky ci ripensa: non va a Istanbul, manda delegazione. Cremlino: “Delegazione russa aspetta da stamattina quella Ucraina”

“Il presidente Zelensky ha deciso che oggi non parteciperà ai colloqui tra Russia e Ucraina a Istanbul perché l’incontro non è a livello presidenziale”

Lo ha dichiarato un funzionario ucraino, aggiungendo che l’esatta composizione della delegazione ucraina è ‘in fase di definizione’. L’unica cosa certa è che Zelensky non andrà a Istanbul, ha aggiunto la fonte.

Il presidente ucraino dunque fa marcia indietro e si comporterà esattamente come Vladimir Putin, inviando una delegazione ucraina a Istanbul, in Turchia, per incontrare i rappresentanti russi ai colloqui di pace, ma non andrà lui stesso, ha dichiarato un alto funzionario ucraino all’agenzia France-Presse.

L’annuncio è arrivato poco dopo la fine dei colloqui ad Ankara tra il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e l’omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è concluso dopo 2 ore e 45 minuti. Lo riporta Ntv, aggiungendo che hanno partecipato all’incontro anche il ministro della Difesa turco, Yasar Guler, e il capo dei servizi segreti di Ankara, Ibrahim Kalin.

Dal Cremlino, il portavoce Dmitrij Peskov, sottolinea che La delegazione russa a questa mattina attende a Istanbul di rappresentanti ucraini, che non sono ancora arrivati, aggiungeno che il Presidente Vladimir Putin ha formulato la posizione negoziale della delegazione russa a Istanbul dopo l’incontro di ieri, ha dichiarato ai giornalisti Peskov. “Tenendo conto <…> dei resoconti di tutti i partecipanti all’incontro, il Presidente russo ha riassunto i risultati, definito i compiti e definito la posizione negoziale della delegazione russa a Istanbul”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino.

Pubblicità Pubblicità