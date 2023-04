Zelensky contestato nella “sua” Polonia: protesta con trattori dei contadini e il ministro dell’Agricoltura si dimette

Zelensky va in Polonia, il Paese che più supporta la sua guerra, ma ad accoglierlo trova la protesta dei contadini polacchi con i trattori: il ministro dell’Agricoltura si dimette

La Polonia è il Paese più filo-ucraino d’Europa, che ha dato a Kiev, anche i carri armati e i Mig-29,ma evidentemente tutto questo “amore” è solo del governo, mentre la popolazione, almeno la parte agricola, la pensa diversamente. Volodymyr Zelensky, ieri è stato in visita in Polonia insieme alla sua consorte, Olena, ma ad accoglierlo oltre al suo omologo polacco, Andrzej Duda, ha trovato le strade invase di trattori guidate dagli agricoltori infuriati. A cause delle proteste, – come riporta l’agenzia di stampa polacca Pap – il ministro dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale polacco, Henryk Kowalczyk, oggi ha annunciato le sue dimissioni.

L’ira dei contadini è dovuta all’ingresso in Polonia di ingenti quantità di merci ucraine che, a detta delle organizzazioni di categoria, stanno facendo crollare i prezzi dei prodotti locali. Le aziende del comparto del grano, in particolare, accusano il ministro dell’Agricoltura, Henryk Kowalczyk, di non aver attuato l’accordo firmato con gli agricoltori per risolvere il problema che il settore ha dovuto affrontare con il grano ucraino che ha invaso il mercato polacco.

Il problema nascerebbe dalle cosiddette ‘corsie verdi’ di solidarietà istituite dall’Ue lo scorso anno per facilitare le esportazioni di grano dall’Ucraina devastata dalla guerra. Da allora enormi flussi di grano ucraino a buon mercato sono finiti nei Paesi dell’Europa centrale, con evidenti effetti negativi sulle tariffe e dunque sulle tasche degli agricoltori.

Anche l’Ue ha recentemente introdotto sostegni per oltre 56 milioni di euro per gli agricoltori bulgari, polacchi e romeni colpiti dalla concorrenza ucraina. Ma tali misure non sono bastate a placare la rabbia dei lavoratori.

Il ministero dell’Agricoltura e i rappresentanti del movimento degli agricoltori di recente hanno firmato un accordo congiunto sulle misure volte a fermare l’eccessivo afflusso di grano dall’Ucraina e compensare i produttori per le loro perdite. Tuttavia, a detta degli agricoltori, l’intesa non solo non è stata attuata, ma le importazioni agricole dall’Ucraina stanno addirittura crescendo. Di qui la scelta dei contadini di scendere in piazza a Varsavia proprio in occasione del bilaterale con il leader ucraino per protestare contro la linea di Varsavia, accusata dai contadini di non fare gli interessi della propria gente. Alla fine della giornata, il ministro dell’Agricoltura polacco Henryk Kowalczyk, si è dimesso.