“L’Ucraina ha la forza per raggiungere i suoi obiettivi. Sono grato a tutti coloro che ci forniscono la loro forza”

Lo continua ad affermare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma sulla linea del fronte l’esercito russo continua la lenta ma costante avanzata catturando villaggi e insediamenti che per la resistenza dei soldat ucraini vengono regolarmente rasi al suolo. Gli ultimi due a cadere nelle mani russe, sono due insediamenti nella regione di Donetsk.

Mosca oggi ha dichiarato che le sue forze hanno catturato due villaggi nella regione di Donetsk, nell’Ucraina orientale, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro, Progres e Yevgenivka, mentre le truppe si spingono verso la città di Pokrovsk, a nord-ovest del capoluogo regionale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy durante il suo discorso serale di domenica ha riconosciuto che le forze di Kyev sono sotto pressione nella regione. “È estremamente difficile nelle direzioni di Donetsk, ed è nella direzione di Pokrovsk che c’è stato il maggior numero di assalti russi in queste settimane – gli attacchi nemici più intensi sono proprio lì”, ha detto.

Le truppe russe continuano a colpire droni le infrastrutture energetiche ucraine, l’ultima in ordine di tempo una centrale elettrica nella regione di Oryol. Lo riferisce RBC-Ucraina citando il canale Telegram del governatore della regione di Oryol, Andriy Klychkov, secondo cui, questa notte sul territorio del distretto di Glazuniv sono stati abbattuti due UAV. Non ci sono stati feriti, ma si sono registrati danni alla centrale elettrica locale. “I servizi operativi si occupano dell’eliminazione delle conseguenze dell’attacco aereo, le forze dell’ordine stanno lavorando sul posto”, ha scritto Klychkov.

L’Ucraina può ha raggiungere i suoi obiettivi nel conflitto con la Russia: lo ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo una conversazione con il capo delle forze armate, Oleksandr Syrsky. Lo riferisce il sito web del suo Ufficio, come riportano i media nazionali.

Zelensky ha parlato con Sirsky delle “nostre azioni, sia ora che nel prossimo futuro”. Il presidente ha sottolineato che la 25ma Brigata separata aviotrasportata Sicheslav, che combatte in direzione di Pokrovsk, e la 95ma Brigata separata aviotrasportata d’assalto, che combatte in direzione di Toretsk, sono state “estremamente efficaci… durante questa settimana e molte altre settimane di questa guerra”. Ed ha anche menzionato il nono Reparto dell’intelligence del ministero della Difesa per la “capacità di tiro a distanza di quasi 1.800 chilometri dal nostro confine”.