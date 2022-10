Zelensky: “Dal 10 ottobre russi hanno distrutto il 30% delle centrali elettriche ucraine”

Le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine: lo scrive in un Tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Dal 10 ottobre, il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato distrutto, causando massicci blackout in tutto il Paese. Non c’è più spazio per negoziare con Putin”, ha affermato Zelensky.

Il presidente russo Vladimir Putin dal canto suo aveva dichiarato durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza russo della scorsa settimana a seguito dell’attentato al ponte di Crimea che un massiccio attacco con armi di precisione a lungo raggio sarebbe stato inflitto prorio alle infrastrutture energetiche, ai comandi militari e alle strutture di comunicazione ucraine. Putin ha poi dichiarato che ulteriori attacchi terroristici in Russia avrebbero comportato una risposta dura da parte di Mosca.