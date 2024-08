Zelensky dice di avanzare nel Kursk ma sono sempre fermi a 12 Km e Mosca continua a bombardare Kharkiv e Odessa

Zelensky continua a millantare un’avanzata ucraina a Kursk che nei fatti non c’è, i suoi uomini si sono fermati a 12 chilometri all’interno della regione di Kursk e giornalmente contano centinaia di perdite

“Stiamo creando una zona cuscinetto per impedire a Mosca di colpire da quella regione”, continua a ripetere Zelensky, ma non dice perché non può di quanti “centimetri” avanzano, il tutto mentre i russi pubblicano video della ritirata dei suoi soldati che nella fretta di salvare la pelle lasciano i loro morti sul terreno.

Dall’Ucraina dicono anche di avere catturato 100 soldati russi, ma gli unici video che circolano in rete mostrano i soldati di Mosca che catturano le brigate ucraine.

Propaganda di guerra che non interrompe i raid aerei delle truppe russe che ieri sera hanno colpito la regione ucraina di Kharkiv dove a Vovchansk, due persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite, mentre nell’oblast di Odessa un missile delle forze di Mosca è caduto nella zona del porto facendo diversi feriti. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev.