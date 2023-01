Zelensky dopo tank e aerei chiede anche un sottomarino a Berlino: a quando un’atomica?

Kiev dopo Leopard 2 ora chiede ai tedeschi anche un sottomarino, Mosca – che di nucleare ne ha tanto avverte: “Più armi più escalation”

Le richieste del regime di Kiev non hanno limiti, dopo avere avuto l’ok per i carri armati, il presidente Zelensky già ieri chiedeva gli F14 e missili a lunga gittata per colpire il territorio russo ed oggi si è superato chiedendo alla Germania anche un sottomarino per colpire la flotta di Mosca nel Mar Nero. Quello che a questo punto in molti si domandano è, quando chiederà un’atomica.

Inevitabile ed immediata è arrivata la risposta del portavoce del Cremlino Dimitry Peskov, che ha risposto così ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulla richiesta di Kiev alla Germania – per bocca del vice ministro degli Esteri ed ex ambasciatore a Berlino, Andriy Melnyk – di inviare un sottomarino e in generale di armi più potenti all’Occidente, ha detto: “L’Ucraina ha chiesto più armi e più nuove. L’Occidente ha incoraggiato queste richieste, la sua disponibilità a fornire queste armi. Questo – ha affermato Peskov – è stato uno stallo, che ha portato a una grande escalation, con i Paesi della Nato sempre più coinvolti direttamente in questo conflitto. Tuttavia, questo non può e non cambierà il corso degli eventi, poiché l’operazione militare speciale continuerà”.