Zelensky: “È in corso un’offensiva russa a est: vogliono le regioni di Zaporizhia, Kharkiv e Sumy”. Mosca: conquistato un villaggio a Sumy

“La Russia sta tentando di sfondare nel nord-est dell’Ucraina e continua a premere a est con una nuova offensiva di primavera con oltre 67mila soldati”

Lo ha detto ai giornalisti il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, chiarendo che l’offensiva “in realtà è già iniziata”. Ed infatti a conferma che le forze russe stanno operando una nuova offensiva, il ministero della Difesa di Mosca sul suo canale Telegram, scrive che le truppe russe, proprio nella regione settentrionale ucraina di Sumy, confinante con quella russa di Kursk, hanno conquistato nelle ultime 24 ore il villaggio di Zhuravka.

Il presidente ucraino oggi ha affermato che “più di 67mila soldati russi si trovano nella direzione di Kursk”. Mosca “ha completato il trasferimento per un attacco in direzione di Sumy”, ha detto Zelensky. Le forze armate ucraine stanno impedendo per il momento un’avanzata verso gli oblast di Kharkiv e Sumy dall’oblast di Belgorod in Russia, ha aggiunto, ma “ci sono molti tentativi lì, ogni giorno. Loro (la Russia) stanno subendo perdite… Ci saranno altri tentativi nelle direzioni di Kharkiv e Sumy. Crediamo che non abbiano cambiato i loro piani: Sumy, Kharkiv, Zaporizhia. Non dimenticano l’est”, perché, ha spiegato Zelensky, questo consente “l’accesso ai confini degli oblast di Donetsk e Luhansk” e “questo era il loro piano fin dall’inizio della guerra.

Pubblicità Pubblicità