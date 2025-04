Zelensky fatti prigionieri due soldati cinesi nel Donbas. Pechino respinge accuse di coinvolgimento nei combattimenti in Ucraina

“Il nostro esercito ha catturato due cittadini cinesi che stavano combattendo come parte dell’esercito russo e dalle nostre informazioni ce ne sono molti più di due tra le forze di occupazione” accusando la Cina di un coinvolgimento nella guerra

Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo avere condiviso su Telegram un video che proverebbe la cattura di ”due cittadini cinesi che combattevano nell’esercito russo”. Zelensky ha precisato che la cattura ”è avvenuta nel territorio dell’Ucraina, nella regione di Donetsk”. La loro identità, ha aggiunto nel post, è confermata dai ”documenti di questi prigionieri”.

Il filmato mostra un giovane in tuta mimetica, con tratti asiatici e mani legate, che gesticola per descrivere quello che sembra essere un combattimento. Si sente pronunciare la parola “comandante” in inglese. Zelensky ha riferito in una conferenza stampa che un totale di sei militari cinesi sono stati impegnati in un combattimento con i soldati ucraini vicino al villaggio di Bilohorivka, in un tratto della linea del fronte pochi chilometri a nord-est della città di Lyman, dove si arrestò la controffensiva del settembre 2022.

Zelensky ha aggiunto di avere dato indicazioni al ministro degli Esteri, Andrii Sybiha, di “contattare immediatamente Pechino” chiedendo spiegazioni. Il rappresentante diplomatico cinese in Ucraina è subito stato convocato al ministero. Sybiha ha subito osservato, sui social, che “mette in dubbio” la posizione dichiarata di Pechino come parte neutrale nel conflitto.

“Abbiamo assolutamente bisogno di una reazione. Una reazione da parte degli Stati Uniti, dell’Europa e di tutti coloro che nel mondo vogliono la pace”, ha poi esortato il capo di Stato, “il coinvolgimento della Cina in questa guerra in Europa, direttamente o indirettamente, è un chiaro segnale che Putin ha intenzione di fare tutto tranne che porre fine alla guerra. Sta cercando un modo per continuare a combattere”, ha aggiunto.

Pechino ha immediatanebte respinto come “assolutamente infondate” le affermazioni di Kiev secondo cui “molti” cinesi stanno combattendo a fianco delle forze russe contro l’Ucraina. “La posizione della parte cinese sulla questione della crisi in Ucraina è chiara e inequivocabile e ha ottenuto un ampio consenso da parte della comunità internazionale”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, invitando “la parte ucraina a considerare gli sforzi della Cina e il suo ruolo costruttivo nella risoluzione della crisi”. Kiev, dopo la cattura di due cinesi, ha detto ieri di avere “prove” del maggiore coinvolgimento cinese nei combattimenti.

Anche fonti alleate hanno detto che non c’è nessuna prova che la Cina abbia inviato soldati. “Al momento non vi sono indicazion che il governo cinese si celi dietro l’invio di soldati in Ucraina”, Hanno affermano fonti alleate in seguito alle informazioni diffuse dal presidente Volodymyr Zelensky, precisando come nel teatro ucraino da ambo le parti vi siano cittadini di Paesi occidentali senza che i rispettivi governi ne abbiano “sanzionato” la presenza. “Continuiamo a monitorare la situazione”, aggiungono le fonti.

I militari ucraini hanno reso noto che il “cittadino cinese catturato nei giorni scorsi dai soldati ucraini mentre combatteva a fianco dei militari russi ha detto di essersi arruolato nell’esercito russo tramite un intermediario in Cina, pagando 300.000 rubli”, poco più di tremila euro. Lo scrive l’Ukrainska Pravda. L’uomo, sempre secondo le stesse fonti, avrebbe preso tale “decisione con la promessa di ottenere la cittadinanza russa.

Prima di essere inviato al fronte è “stato sottoposto ad un addestramento militare nella regione occupata del Luhansk, all’interno di un gruppo composto da cittadini della Repubblica Popolare Cinese. L’addestramento comprendeva nozioni militari di base e si svolgeva senza interprete, ma utilizzando il linguaggio dei segni e un traduttore mobile”.

A causa della barriera linguistica, il cittadino cinese “non era pienamente consapevole della situazione durante le operazioni d’assalto. Durante uno scontro a fuoco il gruppo di cui faceva parte ha subito delle perdite e, non riuscendo a continuare la resistenza, ha deciso di arrendersi dopo i combattimenti nei pressi di Belogorivka”, prosegue la nota dei militari ucraini, precisando che l’uomo attualmente sta “collaborando con le autorità inquirenti”. Il dipartimento delle comunicazioni dei militari del Luhansk ha ricordato che l’Ucraina rispetta rigorosamente le disposizioni della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra. Pubblicità Pubblicità