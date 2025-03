Zelensky ha incontrato bin Salman: “Incontro molto positivo”. Al via oggi i negoziati tra la delegazione americana e quella ucraina

Volodymyr Zelensky e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, ieri hanno avuto un “incontro molto positivo”, ha affermato Dmytro Lytvyn, consigliere presidenziale ucraino

Lo riporta la Cnn, aggiungendo che i dettagli dei colloqui non sono ancora stati resi noti. Il presidente ucraino si trova in Arabia Saudita in vista dei colloqui tra una delegazione ucraina e funzionari statunitensi per trattare sulla guerra con la Russia, anche se Zelensky non sarà presente all’incontro, ma ha affermato che la pace è un “obiettivo comune” della discussione.

“La squadra ucraina rimarrà a Gedda per lavorare con la squadra americana e speriamo in un risultato concreto. La posizione ucraina durante l’incontro sarà assolutamente costruttiva”, ha detto scritto Zelensky su Telegram dopo il “piacevole” incontro con il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman. “Grazie – scrive il leader ucraino – per la vostra saggia visione della situazione internazionale e per il vostro sostegno all’Ucraina. Abbiamo discusso i passi e le condizioni che potrebbero porre fine alla guerra e rendere la pace affidabile e duratura”.

La delegazione ucraina proporrà una “tregua in aria” e “in mare” con la Russia durante i colloqui con gli Stati Uniti, di oggi, martedì 11 marzo, in Arabia Saudita. Lo ha dichiarato lunedì un alto funzionario ucraino all’agenzia France-Presse, aggiungendo: “Abbiamo una proposta per una tregua aerea e una tregua marittima, perché queste sono le opzioni di cessate il fuoco che sono facili da mettere in atto e monitorare, ed è possibile iniziare con esse”, ha detto il funzionario a condizione di anonimato.

L’inviato degli Stati Uniti Marco Rubio, ha ringraziato il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman “per aver ospitato ancora una volta gli Usa nei colloqui per aiutare a risolvere la guerra in Ucraina e garantire una pace duratura”. Lo riferisce il dipartimento di Stato. Il segretario di Stato americano e bin Salman hanno avuto un colloquio di oltre due ore. Anche il consigliere per la sicurezza nazionale americana Mike Waltz ha partecipato.

Ma le dichiarazioni del segretario di Stato americano, non sono come Kiev si aspettava. L’Ucraina dovrà fare concessioni sui territori che la Russia ha preso dal 2014, come parte di qualsiasi accordo per porre fine alla guerra, ha affermato Marco Rubio. “La cosa più importante è che l’Ucraina sia pronta a fare cosa difficili, così come i russi dovranno fare cose difficili per porre fine a questo conflitto o almeno interromperlo”, ha messo in evidenza Rubio senza chiarire le concessioni che entrambe le parti dovrebbero fare. “Penso che entrambe le parti debbano giungere a un accordo sul fatto che non esiste una soluzione militare a questa situazione”, ha aggiunto Rubio.

“I russi non possono conquistare tutta l’Ucraina, e ovviamente sarà molto difficile per l’Ucraina costringere i russi a tornare al punto in cui erano nel 2014 in un periodo di tempo ragionevole”, ha messo in evidenza il segretario di Stato. Rubio ha quindi precisato che con gli ucraini in Arabia Saudita parlerà probabilmente della ripresa degli aiuti militari e che la posizione americana al riguardo potrebbe cambiare se l’Ucraina si mostrasse seriamente impegnata alla pace.