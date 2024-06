Zelensky mette in campo le “squadre di coscrizione” per scovare chi vuole evitare di andare in guerra contro la Russia

L’esercito ucraino, a corto di uomini, ha scelto la linea dura per scovare chi vuole evitare la leva militare e lo fa utilizzando delle “squadre di coscrizione”

A raccontarlo in un reportage dalla città di Odessa, è la Bbc, sottolineando che la paura di andare a morire al fronte, spinge tanti a vivere quasi in clandestinità, evitando eventi e feste ma anche i mezzi pubblici, locali e negozi, cercando di non essere scoperti dalle “squadre di coscrizione”che vagano per le città in tutto il Paese a caccia di chi vuole sfuggire al registro elettronico per gli uomini in età di leva.

L’a nuova legge, introdotta a maggio dal presidente Zelensky, impone a ogni uomo di età compresa tra i 25 e i 60 anni di registrare i propri dati in un database elettronico in modo da poter essere chiamati. Gli ufficiali di leva sono alla ricerca di coloro che evitano il registro, infatti da diverse fonti arrivano notizie di uomini che si nascondono per non andare in guerra, nascondendosi o cercando di fuggire all’estero e molti in questi disperati tentativi sono morti, annegati nei fiumi o congelati nella montagne.